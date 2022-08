Die größten Mode-Mythen im Faktencheck

Es gibt sie in unterschiedlichen Farben, Größen und aus diversen Materialien - Kleidungsstücke sind unsere täglichen Wegbegleiter und bei einigen von ihnen lohnt sich ein genauerer Blick. Ist unser Wissen über unsere Sachen wirklich richtig? Alles, was ihr darüber wissen solltet, gibt es jetzt im Faktencheck.

Die einen nutzen sie fürs Kleingeld oder den Einkaufschip und wiederum andere für ihr Feuerzeug. Doch wofür die Mini-Taschen an der Jeanshose ursprünglich gedacht waren, hat uns der Komiker und TV-Alles-Wisser Bernhard Hoecker im MDR JUMP-Interview verraten.

Bei der fünften Tasche der Jeans handelt es sich um eine Vorrichtung für Taschenuhren. Diese konnten früher noch nicht an der Hand getragen werden.

Und wenn wir schon mal bei Jeans sind, wollten wir auch wissen, wozu die Nieten an diesen Taschen gut sind. Diese Frage hat uns der Chefanalyst des Deutschen Mode-Instituts Carl Tillessen beantwortet.

Nieten an den Taschen sind zusätzliche Verstärkung. Diese halten selbst dann noch, wenn der Faden schon durch ist und die Jeans viel getragen wurde.

Er fügt noch hinzu, dass die Nieten deswegen nur an den vorderen Taschen angebracht seien, weil man mit diesen an Polstermöbeln hängen bleiben oder Ledersessel kaputtmachen könne. Daher nur vorne, obwohl sie auch an den hinteren Taschen benötigt werden würden.