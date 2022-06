Add-ons für Coupons – Sparen beim Onlineshopping

Im Grunde sind das kleine Zusatzfunktionen für den Computer, für die Software oder direkt den Browser, also den Internetzugang. Diese Add-ons lassen sich in der Regel ganz einfach und kostenlos runterladen und erleichtern das Leben und Arbeiten am Computer: Automatisches Löschen von Daten, Verwalten von Passwörtern oder das zentrale Speichern von Lieblingsseiten, das sind nur drei, von ganz vielen Möglichkeiten solcher Add-ons.