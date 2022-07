Gründer der Loveparade plant neues Event in Berlin

In den 90er-Jahren feierte die Loveparade ihre besten Zeiten, bis sie in einer Katastrophe in Duisburg endete. Nun will der Gründer Dr. Motte ein neues Event veranstalten: „Rave the Planet“. Geplant ist die Techno-Veranstaltung für den 9. Juli in Berlin. Der Loveparade-Gründer rechnet dabei mit bis zu 25.000 Menschen, außerdem werden 150 Künstler und 18 Musikwagen erwartet.