„Fünf Jahre“: Witwe von Chester Bennington erinnert sich an Abschiedskuss

Talinda Bennington sitzt auf einer grünen Wiese, sieht in die Ferne. „Ich sitze hier und kann nicht glauben, dass es schon fünf Jahre her ist, dass ich dich zuletzt gesehen habe und deinem süßen Gesicht einen Abschiedskuss gegeben habe“. Mit dem kurzen und emotionalen Clip auf TikTok und in ihren Instagram-Stories erinnert Talinda an ihren Mann. Der Musiker hatte sich am 20. Juli 2017 das Leben genommen. Sie habe nicht geglaubt, so lange ohne ihren Mann weiteratmen zu können, schreibt Talinda Bennington unter das Video.