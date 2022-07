Lena: Wir sollten netter zueinander sein

Liebe, Verständnis, respektvoller Umgang – darum geht es in Lenas neuer Single "Looking for Love". Nicht das eigene Verliebtsein oder die Suche nach der großen Liebe stehen im Mittelpunkt, sondern ein liebevolles Miteinander. "Was wäre, wenn wir alle gut genug wären?" – lautet eine Textzeile im Song. Lena sagt dazu im MDR JUMP-Interview:

Wir können ja so sein, wie wir sind, aber wir denken, dass wir es nicht können, weil wir ständig überall sehen, wer wir zu sein haben oder wo wir Urlaub machen sollten oder was wir anziehen sollten oder was für eine Figur wir haben sollten.

Sich mit Selbstzweifeln überfordern, mit zu hohen Ansprüchen an sich selbst – das kennt Lena aus eigener Erfahrung, erzählt sie im MDR JUMP-Interview weiter. Das tut nicht gut, genau wie zu harte Kritik an anderen. "Es ergibt keinen Sinn, Feuer mit Feuer bekämpfen zu wollen", so eine weitere Textzeile. Also: Leute, macht euch weicher, seid nicht so hart zu euch selbst und hart zueinander. Wer Liebe sendet, wird Liebe empfangen – das ist die Botschaft des Songs: