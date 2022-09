Lena – in Japan extrem angesagt

Was viral geht und was nicht, das können selbst die besten Webexperten nicht wirklich voraussagen. Und das ist gut so. Denn gäbe es dafür ein Rezept, würden alle den gleichen Brei kochen. Bei Lenas Songs Life was a beach vom Album Only Love, L aus dem Jahr 2019 brauchte es drei Jahre, bis plötzlich aus dem kleinen Lied in Japan ein Riesenhit wird. Grund: Drei schmucke Jungs schwingen auf TikTok ganze zehn Sekunden die Hüften zum Song. Und schon geht das Video mit rund 5,6 Millionen Klicks durch die Decke und Lena ist im Interview mit MDR JUMP völlig geplättet: