Kraftklub und Tokio Hotel veröffentlichen gemeinsamen Song

Der Song ist Teil des neuen Albums von Kraftklub "Kargo", das am 23. September erscheinen wird. "Kargo" erscheint damit fünf Jahre nach ihrem dritten Album "Keine Nacht für Niemand". Zuvor wurden bereits die beiden Singles "Ein Song reicht“ und "Wittenberg ist nicht Paris“ vom neuen Album veröffentlicht. Der Kraftklub-Frontmann Felix Brummer hatte unter dem Namen "Kummer" zwischenzeitlich als Solokünstler sein Album "Kiox" veröffentlicht, ging damit auf Tour und kündigte danach an, seine Solokarriere wegen seiner Hauptband Kraftklub wieder zu beenden. Ab August wird er als "Kummer" seine letzten Konzerte, unter anderem in Dresden, spielen.