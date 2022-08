Kostenlos Filme und Serien streamen – so geht´s

Und ob sie wollen oder nicht, auch Streaming Plattformen müssen aktuell oder in naher Zukunft die Abo-Preise anheben : Ab Mitte September wird es bei Amazon zumindest für Prime-Kunden um über 20 Euro pro Jahr teurer. Auch Streaming-Riese Netflix hat Anfang des Jahres in Großbritannien und Irland die Preise angehoben. Diese Preisanpassung um gut einen Euro pro Monat könnte auch bei uns bald fällig sein.

Um die Kunden nicht in Scharen davon zu jagen, ist Amazon bei uns ab sofort mit der Plattform Freevee am Start. Dort gibt es Filme und Serien kostenlos, dafür allerdings mit Werbung. Laut dem Vize-Verantwortlichen für Inhalt und Programm, Ryan Pirozzi, sollen es maximal neun Werbeminuten pro Stunde sein. Immerhin: ein 120-minütiger Spielfilm würde dadurch im schlechtesten Fall eine halbe Stunde länger. Neben der reinen, streambaren Unterhaltung soll es auch Livekanäle mit Dokuproduktionen zum Beispiel von der BBC geben. Interessant: In den USA hat Freevee sein Angebot aktuell auf 100 Kanäle ausgebaut. Die Hoffnung: Junge Leute, und Menschen die kein Abo mögen, schauen auch live Programm und Werbung. In den USA funktioniert es, obwohl lineares Fernsehen seit Jahren von On-Demand-Befürwortern totgesagt wird. Deshalb planen Netflix und Disney aktuell ähnliche, wenn auch nicht völlig kostenfreie Varianten des Streamens.