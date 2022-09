Aktionswochenende: Für nur 5 Euro ins Kino beim "Kinofest 2022"

An der Aktion werden 600 Kinos in ganz Deutschland mit mehr als 3.088 Leinwänden teilnehmen. Dazu gehören alle Standorte der Kinounternehmen UCI-Kinowelt , Cineplex und Cinestar . Diese findet ihr in den folgenden mitteldeutschen Städten:

Außerdem nimmt auch das "Programmkino Ost" in Dresden teil. In manchen Kinos wie im Kinopolis in Freiberg wird es sogar Sonderaktionen und zusätzliche Angebote für die ganze Familie geben. Das jeweilige Filmprogramm kann je nach Kino verschieden ausfallen. Daher lohnt sich ein Blick auf die Website der Kinos in eurer Nähe, um nachzuschauen, welche Filme angeboten werden. Diese können nämlich sowohl aus dem aktuellen Programm sein, als auch für diesen Anlass wieder aufgenommene Klassiker, als auch schon angesagte Previews sein.