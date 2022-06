Kinostarts 2022: Diese Filme kommen dieses Jahr noch

Einige Filme liefen bereits Anfang des Jahres in den Kinos an. Darunter auch welche, die wegen der Pandemie die letzten Jahre verschoben werden mussten. Darunter beispielsweise der dritte Teil der Phantastische Tierwesen-Reihe, "Jurassic World 3" oder "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Für den restlichen Sommer können wir uns noch auf einige weitere Highlights freuen.