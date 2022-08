Jugendwort 2022: Diese Wörter stehen zur Auswahl

Schon im letzten Jahr verlas Tagesschau-Sprechin Susanne Daubner die Auswahl an möglichen Jugendwörtern des Jahres - und wurde prompt zum viralen Hit. Fast drei Millionen Klicks bekam das Video der Tagesschau auf Youtube. Auch in diesem Jahr stand sie dann, nach dem ersten Erfolg, am 15. August, wieder parat und die diesjährige Auswahl vorzulesen. Auf Twitter und Reddit fordern User nun, im nächsten Jahr das Wort "daubnern" zur Wahl aufzustellen.