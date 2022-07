Hochzeit in Las Vegas: Jennifer Lopez und Ben Affleck haben Ja gesagt

Was eine Ehe bedeutet, ist weder Jennifer Lopez noch Ben Affleck unbekannt. Schließlich ist es für keinen der beiden der erste Versuch. Affleck war 13 Jahre lang mit Schauspielerin Jennifer Garner verheiratet, mit der er drei gemeinsame Kinder hat. Lopez hat Zwillinge mit Sänger Marc Anthony, mit dem sie 10 Jahre lang in Ehe Nummer drei verheiratet war. Auch für das Paar selbst ist es bereits der zweite Versuch. Von 2002 bis 2004 waren sie schon mal zusammen, wollten sogar heiraten. Damals erhielten sie den Pärchennamen "Bennifer". Doch dann ging die Beziehung plötzlich in die Brüche. Lopez sagte dem PEOPLE-Magazin Anfang des Jahre:

Wir sind jetzt älter, wir sind klüger und haben mehr Erfahrung, wir haben beide Kinder und müssen uns dieser Dinge sehr bewusst sein. Es ist so wunderschön, dass es nun zu einem Zeitpunkt in unserem Leben passiert, in dem wir uns wirklich schätzen, feiern und respektieren können.

"'Überraschung, wir haben es endlich getan!", so ungefähr lautete die Botschaft im Newsletter von Jennifer Lopez "On the JLo" am Sonntag. Bei einer geheimen Zeremonie in kleinem Kreis, gaben sich Jennifer und Ben das Ja-Wort. Sie trug ein schlichtes, weißes Kleid, er einen weißen Smoking. Im Newsletter schreibt sie: