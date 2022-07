Hundstage haben begonnen: Große Hitze ist aber erstmal vorbei

Nach einem heißen Montag mit bis zu 36 Grad ziehen die Wolken auf und es werden Gewitter erwartet. In den Tagen danach klettern die Temperaturen bei uns maximal auf 25 Grad. Die Vorhersage scheint nicht so richtig zu den Hundstagen zu passen, die am 23. Juli begonnen haben. Dabei hatte dieser Begriff ursprünglich gar nicht mit dem Wetter zu tun. Darauf weist die Gesellschaft für deutsche Sprache in einem aktuellen Beitrag hin:

Sternbild Canis Major mit Sirius als Illustration mit farblich hervorgehobenen Sternen Bildrechte: IMAGO / agefotostock

Diese Festlegung stammt noch aus der Zeit der Römer und Griechen. Wer in den kommenden Nächten das Sternbild am Himmel sucht, könnte aber enttäuscht werden. Durch die Verlagerung der Erdachse ist auch das Sternbild erst später im Jahr sichtbar. In Deutschland kann der Aufgang des Sirius erst Ende August beobachtet werden. Der Begriff Hundstage für den Zeitraum im Hochsommer ist dennoch geblieben. Die Verbindung von einem Sternbild und heißem Sommerwetter im Volksmund und auch in Bauernregeln ist trotzdem nicht ganz klar. So weist der Deutsche Wetterdienst hin, dass die Wetterstatistiken ausgerechnet für den Kern-Zeitraum der Hundstage in Mitteleuropa durchschnittlich viele unbeständige Südwestwetterlagen ausweisen. Sprich: So richtig heiß kann es in den Hundstagen durchaus werden. Aber manchmal ist es das auch nicht. Auch dieses Jahr passt es nicht ganz. Richtig heiße Tage gab es schon im Juni.