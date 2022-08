Hunde weinen vor Freude – wenn sie Frauchen oder Herrchen sehen

Mehr als zehn Millionen Hunde leben in Deutschlands Haushalten . Zu den beliebtesten Rassen zählen Mischlinge, Labrador Retriever, Deutscher Schäferhund, Französische Bulldogge und Chihuahua. Auch für viele von uns, gerade Familien, war die nicht immer leichte Zeit der Pandemie der endgültige Auslöser, sich einen langehegten Wunsch zu erfüllen – und sich einen Hund zuzulegen.

Die besondere Bindung zwischen Menschen und Hunden ist sprichwörtlich. Und dass das mit dem besten Freund des Menschen mehr ist als nur Gerede, zeigt gerade wieder ein Blick in die Welt der Wissenschaft. Ein Team um den japanischen Forscher Takefumi Kikusui von der Azabu University in Japan hat nämlich herausgefunden, dass auch Hunde vor Glück weinen können – wenn sie ihren Menschen wiedersehen.

Klar ist aus früheren Studien bereits, dass Hunde menschliche Emotionen interpretieren können. In der Fachzeitschrift „Current Biology“ berichtet das Team nun von neuen Untersuchungen. Los ging es demnach damit, dass einer der beiden Pudel des Forschers Welpen bekommen hatte. Bei der Beobachtung des säugenden Tieres war Kikusui aufgefallen, dass diesem Tränen in den Augen standen.

„Wir haben festgestellt, dass Hunde Tränen vergießen, die mit positiven Emotionen verbunden sind“, so Kikusui. Eine entscheidende Rolle spiele dabei wohl das sogenannte Kuschelhormon Oxytocin. Diese Substanz wird unter bestimmten Voraussetzungen in unserem Gehirn produziert. Sie ist für unser Zusammenleben wichtig – und zwar vom ersten Moment an.