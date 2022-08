Serien-Fortsetzung: "How to Sell Drugs Online (Fast)" bekommt vierte Staffel

Drei Staffel gibt es bisher auf dem Streamingportal Netflix von der erfolgreichen Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)". In einem Interview mit dem DWDL gab es nun die Bestätigung, die Fans der Serie freuen dürfte: Staffel vier steht in den Startlöchern - jedenfalls was die Konzeption betrifft. "Wir starten kommende Woche mit der Entwicklung der vierten Staffel von „How to Sell Drugs Online (Fast)", erzählt Philipp Käßbohrer, Chef der Kölner bildundtonfabrik.