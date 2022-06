Hitzewochenende: So sorgen Zoos in Mitteldeutschland für Abkühlung

Das Wetter am Wochenende soll heiß werden. Temperaturen bis zu 34 Grad werden auch bei uns in Mitteldeutschland erwartet. Abkühlung ist also eine gute Sache für die kommenden Tage - auch für Tiere. Besonders Raubtiere oder Elefanten freuen sich darüber.

Abkühlung für die Zootiere

Im Magdeburger Zoo stehen den Tieren Abkühlmöglichkeiten zur Verfügung, um gut durch die Hitze zu kommen. Für Schneeleoparden beispielsweise wurden sie Wasserbecken ausgestellt, in denen sich die Raubkatzen eine Abkühlung zwischendurch genehmigen können. Auch die Elefanten können sich an Wasserduschen erfreuen. Außerdem sind genügend schattige Rückzugsmöglichkeiten gegeben, falls den Tieren die Hitze zu viel wird. Auch der Zoo Halle will durch seine Wasserbecken bei den Tieren für die nötige Erfrischung sorgen. Den Elefanten werden beispielsweise gezielt Äpfel in die Becken geworfen, um sie ins Wasser zu locken. Wie in Magdeburg werden auch hier genug Rückszugsorte geboten, damit die Tiere nicht dauerhaft der prallen Sonne ausgesetzt werden und sich in den Schatten zurückziehen können.