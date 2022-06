Wenn Haustiere mit im Bett schlafen: Wie wirkt sich das auf den Schlaf aus?

Laut Schätzungen leben aktuell etwa 35 Millionen Haustiere in deutschen Haushalten. Oft ist ein Haustier nicht nur ein Haustier, sondern gehört zur Familie mit dazu. Teilweise so sehr, dass etwa 66 Prozent ihre kleinen Bewohner mit im eigenen Bett schlafen lassen, wie eine Umfrage ergibt. Die Besitzer gaben an, in Anwesenheit ihrer Haustiere besser schlafen zu können - doch ist das wirklich so gut?