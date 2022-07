Wenn das Haustier nicht mit in den Urlaub kann: So geht es dem Liebling gut

Rund 35 Millionen Haustiere gibt es in Deutschland. In den letzten beiden Jahren sind einige dazu gekommen und so leben in fast jedem zweiten Haushalt inzwischen Hunde, Katzen, Kaninchen, Vögel oder auch Fische und Reptilien. Wer sein Tier liebt, kümmert sich auch für die Urlaubswochen um eine geeignete Betreuung.

Kommt der Liebling mit in den Urlaub?

Das ist die entscheidende Frage. Für Hunde sind Frauchen, Herrchen und die Familie das Rudel. Das begleiten die Tiere in der Regel auch gern überall hin. Wenn am Ferienziel Hunde erlaubt sind, ist das dann meist auch kein Problem. Alle anderen Haustiere bleiben vereinfacht gesagt am besten zu Hause. Dazu rät der Deutsche Tierschutzbund. Für die meisten Katzen ist Autofahren purer Stress und die Tiere bleiben am liebsten in ihrem gewohnten Revier. Meerschweinchen und Kaninchen sind Fluchttiere, die ihren angestammten Rückzugsort brauchen. Vögel und auch kleine Haustiere wie Hamster sind hitzeempfindlich und können bei zu hohen Temperaturen Kreislaufprobleme bekommen. Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund sagt:

Bildrechte: © Deutscher Tierschutzbund e.V. Katzen, kleine Heimtiere wie Kaninchen oder Vögel werden am besten in ihrer vertrauten Umgebung zu Hause betreut. Von jemandem, der dann täglich nach ihnen schaut. Wenn man hier keine Möglichkeit hat, kommt auch eine Tierpension in Frage. Kleine Heimtiere oder Vögel sollte man dann, sofern möglich, in ihrem eigenen Gehege und auf jeden Fall mit den gewohnten Sozialpartnern zur Betreuung geben.

Wer kümmert sich um das Tier zu Hause?

Im besten Fall ist das jemand aus der Familie, aus der Nachbarschaft oder aus dem Freundeskreis, der das Haustier gut kennt und von dem Tier zumindest auch akzeptiert wird. Die „Urlaubsbetreuer“ sollten nicht nur wissen, wo das richtige Futter für das Tier steht und wann es das gibt. Sie sollten auch erkennen, wenn es der Katze, Meerschweinchen oder Wellensittich schlecht geht und wann diese etwas mehr Betreuung und Pflege brauchen. Um alle diese Fälle abzusichern, schreiben Haustierbesitzer am besten eine kurze Liste mit allen notwendigen Informationen zum Futter, zu Medikamenten und zu besonderen Bedürfnissen ihres Lieblings. Auf der Liste stehen am besten auch noch die Telefonnummer vom zuständigen Tierarzt und der nächsten Tierklinik.

Wer hilft aus, wenn Freunde oder Familie nicht auf das Haustier aufpassen können?

Bildrechte: IMAGO / YAY Images Wer erst vor kurzem umgezogen ist oder ein Haustier erst ein paar Wochen oder Monate hat, kann meist noch nicht auf ein Netzwerk von möglichen Tiersittern zurückgreifen. Hier können Angebote wie „Haustiertausch“ helfen. Betreuer für das Haustier lassen sich oft auch über einen Aushang beim Tierarzt oder beim Tierheim finden. Dafür sollten Haustierbesitzer genug Zeit vor dem Urlaub einplanen. So können sich beide Seiten ganz in Ruhe und über mehrere Treffen hinweg kennenlernen und aneinander gewöhnen.

Wie findet man eine gute Tierpension?

So etwas wie ein Gütesiegel für Pensionen für Hunde, Katzen oder Reptilien gibt es leider nicht. Unsere Expertin rät, sich vorab beim Tierarzt, bei den Tierheimen oder beim Tierschutzverein vor Ort über die Pension zu erkundigen. Dort sind in der Regel eventuelle Beschwerden auch bekannt.

Der Pensionsbetreiber muss über den vorgeschriebenen Sachkundenachweis nach Paragraf 11 Tierschutzgesetz verfügen. Die Pension sollte einen guten Eindruck machen, das heißt, es sollte auf Hygiene geachtet werden und die Verantwortlichen sollten sich nach dem betreuenden Tier erkundigen, um sicherzustellen, auf was sie achten müssen. Benötigt das Tier z.B. Medikamente oder ein spezielles Futter und wie verträgt es sich mit Artgenossen?

Auch für eine mögliche Unterbringung in einer Pension plant man am besten genügend Zeit vor dem Urlaub ein und schaut die Pension in Ruhe an. Ist vor Ort alles sauber, sind ausreichend Rückzugs- und Auslaufbereiche vorhanden und werden nur geimpfte Tiere aufgenommen, sind das zumindest Zeichen für eine gut geführte Pension. Zudem sollten sich genug Menschen um die Tiere kümmern. Der Tierschutzbund hält einen Betreuer für fünf bis zehn Hunde und für zehn bis 15 Katzen für angemessen. Die Preisspanne für die Unterbringung ist recht groß: Es gibt Pensionen in unserer Region, die ab 15 Euro pro Tag verlangen. Bei anderen werden für den Hund 50 bis 60 Euro fällig.

Was und wieviel den Tieren geboten wird, kann von Pension zu Pension unterschiedlich sein. Die Bandbreite an Angeboten ist ja bei Tierpensionen sehr groß. Wenn Hunde miteinander verträglich sind, ist eine Unterbringung mit Gruppenauslauf ideal. So können die Hunde nach draußen und sich auch miteinander beschäftigen. Je nach Lage der Pension ist denkbar, dass die Hunde von Mitarbeitern in Wald und Feld ausgeführt werden.

Für Katzen wird im Vergleich meist etwas weniger verlangt. Für sie sollten aus Sicht unserer Experten Tierpensionen ohnehin der Ausnahmefall sein. Die sind nicht die gewohnte Umgebung. Katzen kommen auch ganz gut ohne ihre Besitzer zu Hause aus, wenn sie von anderen regelmäßig gefüttert werden.

So verläuft die Urlaubsreise für den Hund möglichst entspannt