Hat jeder von uns wirklich einen Doppelgänger?

Dabei zeigte sich, dass die Übereinstimmungen in den Doppelgänger-Genomen nicht zufällig verteilt waren. Stattdessen konzentrierte sich ein Großteil davon in den Bereichen des Erbguts, die etwa über das Aussehen des Gesichts und des restlichen Körpers befinden - Lippenform, Nase, Wangen und Mund zum Beispiel, aber auch Augenfarbe, Körpergröße, Hüftumfang oder Neigung zur Kahlköpfigkeit.

Hier zeigte sich, dass sich nicht verwandte Doppelgänger zumindest in einigen Abschnitten des Genoms so ähnlich sein können wie Zwillinge. Das Team fand auch heraus, dass sich die genetisch ähnlichen Doppelgänger nicht nur in den physischen Eigenschaften glichen – Gesicht, Größe, Körperbau – sondern teilweise auch in ihrem Verhalten, etwa beim Rauchen, oder bei ihrer Ausbildung.