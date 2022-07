Handyblitzer – gegen Smartphone-Sünder

Ich hab doch nur nach der Uhr auf dem Handy geschaut – solche oder ähnliche Ausreden müssen sich Polizisten immer wieder anhören. Das Problem: Ohne eindeutiges Foto im entscheidenden Moment ist es ziemlich schwer nachzuweisen, dass jemand tatsächlich während der Fahrt telefoniert. Der sogenannte Handyblitzer inklusive Software liefert eine 90 prozentige Sicherheit und ziemlich klare Beweisfotos, die alleine allerdings noch keine Gültigkeit haben. Es kontrollieren immer noch zwei geschulte Beamte, ob wirklich ein Handy am Ohr war, beziehungsweise während des Telefonierens in der Hand gehalten wurde.

Dass die Handynutzung im Auto für einige Fahrer schon fast normal geworden ist, zeigt die Teststation an der Autobahn A 602 bei Trier. Hier wird mit großen Hinweisschildern schon zwei Kilometer vor dem Blitzer auf die Kontrolle aufmerksam gemacht. Trotzdem konnte die Polizei dort allein an einem Vormittag Anfang Juni gut 20 Fahrer mit Handy am Ohr überführen. Experten schätzen, dass aktuell etwa ein Drittel aller Unfälle auf Unachtsamkeit und Ablenkung zurückzuführen ist. Handynutzung am Steuer kostete im Jahr 2019 rund 500 Menschen das Leben.