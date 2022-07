Haarausfall bei jungen Menschen – Was lässt sich dagegen tun?

Mit Statistiken ist es so eine Sache, aber wenn man erst einmal mit dem kühlen Blick der Zahlen auf die Sache schaut, dann sieht es so aus : Blonde Menschen haben im Durchschnitt 150.000 Haare auf dem Kopf, Schwarzhaarige etwa 100.000 und Rotschöpfe bringen es auf 90.000. Das Problem ist nun aber, dass ungefähr jede vierte Frau und ein Großteil der Männer im Laufe ihres Lebens unter Haarausfall leiden. Und gar nicht selten sind auch junge Menschen betroffen .

Um das einmal klarzustellen: Wir alle verlieren Haare, im Schnitt etwa 60 bis 100 am Tag, weil die Haare drei bis sechs Jahre wachsen. Und dann eben nicht mehr. Problematisch wird es, wenn wir über lange Zeit mehr verlieren als nachwachsen . Wie schwer das Leiden ist, hängt von Fall zu Fall ab.

Wie dramatisch sich aber Haarausfall gerade für jüngere Menschen auswirken kann, zeigt ein prominentes Beispiel: Die als „Bachelorette“ bekannt gewordene Sharon Battiste leidet, wie sie kürzlich offenbart, schon seit 15 Jahren an kreisrundem Haarausfall. Die Krankheit habe sie sehr leiden lassen: „Was stimmt mit mir nicht? Warum habe ich das verdient? Was möchte mein Körper mir sagen?“ Battiste sagt, sie habe „so viel gerätselt, so viele Tränen vergossen, und die Zeit war schlimm“.