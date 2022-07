So könnt ihr euch gut und entspannt auf den Urlaub vorbereiten

Alles was nicht auf sein muss, schließen. Alles was nicht an sein muss, ausschalten. Alles was nicht draußen sein muss, reinstellen. Das schützt vor unnötigen Stromkosten, Blitz- und Spannungsschäden. Und falls es mal heftig stürmt oder regnet, die Gartenmöbel vor Schaden. Übrigens kann auch die Heizung komplett ausgestellt werden. Wenn der Urlaub vorbei ist, sollte man dann aber das Wasser einmal richtig aufheizen und die Wasserhähne ruhig mal 30 Sekunden lang laufen lassen, bis frisches Wasser kommt. Router für Telefon und Internet kann man bedenkenlos vom Strom trennen und nach 14 Tagen wieder einstecken, sie fahren sich in der Regel problemlos selbst hoch.