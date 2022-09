Was taugen sogenannte „Wunder“-Gummibärchen?

Die Spezial-Gummibärchen gibt’s oft online zu kaufen und sie sind auch nicht gerade billig. Dazu kommt, dass die Hersteller im Normalfall erklären, dass sich Ergebnisse erst nach wochen- oder monatelangem Konsum einstellen. Das heißt, ihr gebt über einige Zeit einiges an Geld aus – und nehmt dafür schön regelmäßig Zucker zu euch. Wenn man stattdessen den eigenen Körper auf natürlichem Wege gezielt mit Biotin versorgen will, geht das mit Milch, Haferflocken, Nüssen, Hülsenfrüchten und gekochten Eiern .

Doch eigentlich, sagen Expertinnen und Experten, bekommen wir über unsere Nahrung genug von der Verbindung. Biotin kommt sowohl an Proteine gebunden - in tierischen Produkten - als auch in freier Form – in pflanzlichen Lebensmitteln - vor.