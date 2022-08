Experten-Meinung: Smartphones gehören nicht in die Schultüte

Smartphones gehören nicht nur schon längst zum Alltag von Erwachsenen, sondern auch zu dem von Grundschülerinnen und Grundschülern. Doch in die Schultüten der Kleinen schon Handys zu stecken - damit sollten Eltern laut Experten noch warten. Warum das so ist und was man ihnen stattdessen zum Schulstart schenken kann, erfahrt ihr hier.

Bildrechte: dpa

Neben Naschereien und Stiften gibt es noch viele andere passende und nützliche Aufmerksamkeiten, die man den kleinen ABC-Schützen zum Schulstart überreichen kann. So zum Beispiel Konzentrations- und Lernspiele, die als spielerische Hilfe beim Schreiben oder Rechnen fungieren, wovon die Kinder lange etwas haben. Oder ein Globus, um die Welt aus dem Kinderzimmer aus zu erkunden. Auch ein Schulfreundebuch kann den Kleinen eine große Freude bereiten. So können sich all ihre neu gewonnenen Freundinnen und Freunde darin verewigen. Und wer etwas ganz Originelles will, der kann ein personalisiertes Kinderbuch, mit verschiedenen Geschichten zum Beipspiel selbst einsprechen und verschenken. Natürlich sind auch gemeinsame Aktivitäten eine tolle Sache für Kleinen. Ein Gutschein für einen Besuch im Kino oder Freizeitpark könnte also auch passend sein.