Quizfreunde aufgepasst – Auftritt im TV zu gewinnen!

Von Montag bis Freitag bekommt ihr in der "MDR JUMP Morningshow" die beste Unterhaltung und aktuelle Infos aus der ganzen Welt, um gut in den Tag zu starten. Du hast mindestens genauso einen guten Überblick über wichtige Themen, wie unsere Morningshow Moderatorin Sarah? Dann begleite sie nach Hamburg zu einer Aufzeichnung der ARD-Show Gefragt - Gejagt .

In der Sonderausgabe der Sendung spielen zwei Radiomoderatoren jeweils mit einer Helferin oder einem Helfer an ihrer Seite. Gemeinsam mit Sarah hast du die Chance, einem der Jäger die Stirn zu bieten und den Sieg in den Osten zu holen.

Bewirb dich jetzt und gewinne neben dem Auftritt im TV ein Wochenende in Hamburg inkl. kostenloser An- und Abreise und Hotelaufenthalt. Wichtig: Vor Ort wird bei dir ein kostenloser Corona-Schnelltest durchgeführt. Bewerben kannst du dich über unser Anmeldeformular. Doch zuerst musst du einige Fragen beantworten und dein Wissen unter Beweis stellen. Wenn du drei von fünf Fragen richtig beantwortest, kannst du dich im untenstehenden Formular anmelden und die Reise nach Hamburg gewinnen. Wer Sarah am Samstag nach Hamburg begleitet, erfährst du am Mittwoch, den 22.6. in der MDR JUMP Morningshow!