Jetzt schon an den Winter denken: Das sind die wichtigen Gartenarbeiten im August

Die hohen Temperaturen sind im August noch stark spürbar und bringen gerne mal längere Trockenperioden mit sich. Daher heißt es auch: ordentlich gießen! Es sollte darauf geachtet werden, einmal kräftig zu bewässern, anstatt mehrmals ein bisschen und dabei die Gießkanne direkt an der Erde bei den Pflanzen anzusetzen. Außerdem ist es gut, das Bewässern in die Morgen- bzw. Abendstunden zu verlegen, als es während der heißen Stunden des Tages zu machen. Sonst ist nämlich die Verdunstung des Gießwassers so hoch, so dass Pflanzen den Nachschub gar nicht erst aufnehmen können.