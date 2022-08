Formel 1 in Leipzig – Mit 700 PS durch die Stadt

Tatsächlich war ein gut 700 PS starker, umgebauter Formel 1 Rennwagen Mitte Mai auf den Straßen der Messestadt unterwegs und sorgte für ordentlich Krach. Am Steuer Ex-Formel 1 Pilot David Coulthard, auf dem Beifahrersitz hinter ihm Emil Forsberg. Immer wieder drehte das Kamerateam Einstellungen am Fußballstadion des Bundesligavereins und in den ziemlich engen Straßen des Stadtteils Plagwitz. Ergebnis: Ein Werbevideo für Fußball, Formel 1 und Leipzig: