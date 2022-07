Fiebermittel für Kinder ausverkauft: Säfte und Zäpfchen nicht lieferbar

Die Eltern müssen mit den Kleinen zu Hause bleiben und können nicht arbeiten oder in den Urlaub fahren. Jetzt im Hochsommer sind ungewöhnlich viele Kinder krank . Oft sind es Magen-Darm-Infekte, aber auch Atemwegserkrankungen müssen derzeit von Kinderärzten häufig behandelt werden. Dazu kommt für die Eltern oft noch ein zusätzliches Problem: Viele der gewohnten, rezeptfreien Medikamente sind einfach nicht zu bekommen.

Wir haben die seltsame Situation zurzeit, dass Ibuprofen in Darreichungsform als Saft von mehreren Herstellern nicht lieferbar ist. Und bei Paracetamol als Saft gibt es auch immer wieder mal Probleme.

Eltern müssten dann auf Zäpfchen mit den genannten Wirkstoffen ausweichen. Deren Anwendung sei aber vor allem bei kleinen Kindern aber nicht immer ganz einfach, sagt Stefan Fink. Selbst die Zäpfchen mit fiebersenkenden Mitteln sind in manchen Regionen nicht immer leicht zu bekommen. Auch die vielen Eltern bekannten Durchfallmedikamente Elotrans und Oralpädon (beide vom Hersteller Stada) sind aktuell oft nicht lieferbar. Das melden die Apothekerverbände von Thüringen und Sachsen. Die Mittel enthalten einen Mix aus Glucose und verschiedenen Salzen, der in Wasser aufgelöst wird. Das Medikament ist vor allem für kleine Kinder wichtig, die bei Durchfallerkrankungen viel Wasser und wichtige Mineralstoffe verlieren.

Zum einem hat sich ein wichtiger Hersteller von Paracetamolsäften gegen Fieber aus dem Geschäft zurückgezogen. Die anderen Produzenten sind dann nicht mehr hinterhergekommen und konnten das nicht so schnell kompensieren. Deshalb sind viele Kunden umgeschwenkt auf Säfte mit dem Wirkstoff Ibuprofen. Die hohe Nachfrage hier überforderte dann wiederum deren Produzenten und Lieferanten.

Dazu kommt, dass es diesen Sommer eine recht große Infektionswelle auch bei den Kindern gibt. Corona ist da nur ein Thema. Es bekommen also einfach mehr Kids Fieber.

Auch bei den Durchfallmedikamenten könnte vor allem eine deutlich höhere Nachfrage als sonst zu den Engpässen geführt haben. Viele Eltern packen Elotrans und Co. in die Reiseapotheke. Kathrin Quellmalz vom Sächsischen Apothekenverband sagte MDR JUMP:

Nach eigenen Beobachtungen in den Apotheken haben Magen-Darm-Infekte nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen zugenommen und sind saisonal im Sommer häufig.

Zudem werden die Durchfallmedikamente auf TikTok, Instagram und in anderen sozialen Netzwerken seit Monaten schon als Anti-Kater-Mittel angepriesen. Dafür müsse nur das Pulver vor dem Trinken oder dem Schlafen mit Wasser eingenommen werden. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) führt online eine aktuelle Liste der gemeldeten Lieferengpässe für Arzneimittel und gibt dort in Kurzform auch die Gründe dafür an.