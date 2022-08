Wegen Hitze und Trockenheit – Feuerwerks- und Grillverbote

Bildrechte: IMAGO / Sylvio Dittrich

Konzertende mit Feuerwerk bei Kaisermania, das sorgte am vergangenen Wochenende zum Teil für Kritik. Angesichts der dramatischen Lage gleich um die Ecke in der Sächsischen Schweiz. Die Stadt hat nun reagiert und ein Feuerwerks- und Grillverbot erlassen, wenn die Waldbrandstufe 4 erreicht wird. Dann ist Feuermachen in der Öffentlichkeit strikt verboten. Und damit ist Dresden nicht allein, auch viele andere Städte im gesamten Bundesgebiet haben in diesem Sommer immer wieder solche Verbote ausgesprochen. Und das laut der Einschätzung vom TÜV Thüringen völlig zu Recht: