Vorsicht – Ecstasy im Champagner! Weitere Flaschen betroffen.

Es ist kein Dummejungenstreich, sondern ganz einfach Drogenschmuggel. In sehr teuren Champagnerflaschen ist das vermutlich unauffällig. Ganz neu ist diese Form des Schmuggels nicht. Schon 2018 fand man bei einer Grenzkontrolle in Australien flüssiges MDMA in den gleichen Flaschen wie heute. Im Februar tauchten solche Flaschen auch in den Niederlanden auf, im pfälzischen Ort Weiden starb ein Mann nach einem Glas auf einer Feier, sieben seiner Kollegen überlebten mit schweren Vergiftungen.