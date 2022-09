Kostenlose Lademöglichketen für E-Autos –wo Du sie noch findest

Vor allem große Einzelhandelsketten, Baumärkte und Möbelhändler werben seit Jahren mit kostenlosen E-Auto-Ladesäulen um Kunden. Wer Glück hat, kann auch in manchen Parkhäusern, bei Behörden oder in Urlaubsgebieten kostenlos Strom tanken. Mehrere tausend solcher Ladepunkte gibt es mittlerweile in Deutschland.

Da auch die Strompreise kräftig steigen und immer mehr E-Autos zugelassen werden, kostet diese Art der Kundengewinnung die Unternehmen mittlerweile richtig viel Geld. Allein Lidl und Kaufland betreiben aktuell rund 1300 Ladepunkte in Deutschland. Während dort im Jahr 2020 noch rund 4 Autos pro Tag und Station geladen wurden, sollen es jetzt laut der Betreiber bis zu 20 Ladevorgänge am Tag sein. Deswegen verlangt der Discounter Aldi schon seit einiger Zeit Gebühren fürs Tanken. Lidl und Kaufland haben jetzt nachgezogen und verlangen aktuell, je nach Leistung der Ladestation, zwischen 0,29 Cent und 0,48 Cent pro Kilowattstunde. Laut dem Kölner Handelsforschungsinstituts EHI ist der Anteil der Händler die mittlerweile Geld fürs Stromtanken verlangen im letzten Jahr von 29 auf 42 Prozent gestiegen.

Das heißt aber auch, dass es noch reichlich kostenlose Angebote gibt und die findet man am leichtesten auf Seiten wie goingelectric.de oder efahrer.com Wichtig: goingelectric.de funktioniert am besten am PC, die App hat Macken. Es gibt hier einen ganz allgemeinen Überblick über E-Ladestationen in Deutschland. Wenn man bei den Optionen „kostenlos laden“ markiert, findet man schnell die kostenlosen Ladestationen in seiner Nähe. Wichtig: Art und Anzahl der Ladesäulen sind mit verzeichnet.