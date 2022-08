Diese Superfähigkeiten besitzen Katzen

Hauptinhalt

Katzen sind die beliebtesten Haustiere in Deutschland. Kein Wunder! Denn mit ihren Superkräften stellen sie Superwoman, Batman und Co. ganz schön in den Schatten. Welche Fähigkeiten das sind und wie sie das machen, haben wir eine Expertin gefragt.