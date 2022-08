Die Ärzte nehmen Kult-Song aus ihrem Repertoire

Bei einem Konzert in Berlin forderten die Gäste die Berliner Band "Die Ärzte" auf, ihren Song "Elke" zu spielen. Die Antwort von Frontmann Farin Urlaub war daraufhin eindeutig: "Ne, Leute. Elke ist fatshaming und misogyn. So was spielen wir nicht mehr, das ist letztes Jahrtausend."