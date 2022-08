Depeche Mode nach Tod von „Fletch“ wieder im Studio

Es gibt einen Trost für alle Depeche-Mode-Fans. Nachdem Gründungsmitglied Andrew Fletcher am 26. Mai 2022 im Alter von 60 Jahren überraschend verstorben war, holen sich Sänger Dave Gahan und Keyboarder Martin Gore Halt in dem, was sie am besten können: Musik machen.