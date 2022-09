MDR JUMP Hautnah: Triff Depeche Mode in Berlin

Am 4. Oktober gibt die britische Band Depeche Mode eine Pressekonferenz in Berlin. Was die Band dabei verkünden wird, ist noch geheim. Aber vielleicht erfährst DU es als einer der Ersten!

Am 4. Oktober hast du die einmalige Gelegenheit deine Lieblingsband zu treffen! Schalte am Freitag, den 30. September ab 8 Uhr MDR JUMP im Radio ein und ruf sofort im Studio an, wenn du einen Titel von Depeche Mode im Programm hörst. Mit etwas Glück gewinnst du so einen Zugang für die Pressekonferenz in Berlin und kannst sogar eine Person deiner Wahl mitnehmen.