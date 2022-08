Darum macht uns das Meer so glücklich

Bei einer Umfrage vor einigen Jahren wurden die Befragten vor die Wahl gestellt, ob sie lieber am Meer oder in den Bergen Urlaub machen - und die Fans von Sand und Wellen übertrafen diejenigen von Klettersteigen und Almwiesen bei weitem: Rund 70 Prozent favorisierten Urlaub am Meer, nur 23 Prozent träumten von den Bergen. Doch warum ist das so? Was zieht uns so ans Meer?

Positive Kindheitserinnerungen

Bildrechte: imago images/YAY Images Der Psychologe Florian Schmid-Höhne sieht die unterschiedlichsten Ursachen dafür, dass das Meer auf uns Menschen eine so faszinierende Wirkung hat. Da sind zum einen positive Erinnerungen aus der Kindheit, die viele von uns haben – an scheinbar endlose Tage in Warnemünde oder Zingst, egal ob mit den Eltern oder im Ferienlager. „Wenn man in seiner Kindheit die glücklichste Zeit des Jahres am Meer verbracht hat, wird dieses natürlich sehr positiv konditioniert“, sagt der Experte.

Bildrechte: imago images/Eibner Europa Aber das ist längst nicht alles. Da sind zum Beispiel die Farben: „Blau und Grün sind die Farben des Meeres, das sind Farbtöne, die auf Menschen beruhigend wirken.“ Dazu komme die Weite, der freie Blick auf den Horizont. So etwas hat man im hektischen Alltag selten. Und wenn dann auch noch die Sonne scheint, fluten Glückshormone wie Serotonin, Dopamin und Oxytocin unsere Körper: „Der Sand in Kombination mit dem Wasser weckt auch in Erwachsenen wieder eine kindliche Ader. Es lässt sich allerhand bauen und formen. Es ist ein riesiger Spielplatz“, so Schmid-Höhne.

Fans von Platon bis Smudo

„Es gibt nichts zu verbessern, nichts was noch besser wär’, außer dir im Jetzt und Hier und dem Tag am Meer“, rappten einst die „Die Fantastischen Vier“ in ihrem Song „Tag am Meer“. Oder wenn man es ein bisschen klassischer haben möchte, kann man es mit dem griechischen Philosophen Platon halten, der sich sicher war: „Das Meer wäscht alle unsere Beschwerden weg.“

Nun, vielleicht nicht gerade alle. Aber doch viele!

Der französische Arzt Guillaume Barucq hat Menschen befragt, die regelmäßig ein Bad im Meer nehmen. Aus seiner Sicht zeigen die Ergebnisse der Umfrage, dass das tägliche Bad im Meer nachweislich glücklicher macht: 78 Prozent der regelmäßigen Badegäste gaben an, dass das Baden ihre Stimmung hebt, 56 Prozent erklärten, es vitalisiere sie und 44 Prozent gaben an, dass sie der Sprung in die Wellen beruhigt und entspannt. Aus Sicht von Barucq wirkt ein Tag am Meer fast schon so gut wie ein Antidepressivum.

Der Arzt argumentiert, dass das menschliche Blutplasma der Zusammensetzung von Meerwasser extrem ähnlich sei. Alleine schon der Geruch von Salzwasser bewirke, dass unsere Herzfrequenz sinkt und der Kreislauf angeregt wird. Dadurch verbessere sich die Sauerstoffversorgung des Gehirns. Auch die Atmung profitiert demnach: Schleimhäute werden am Meer stärker durchblutet und die Bronchien von Schleim befreit.

Konkret hat das damit zu tun, dass Wind, Wellen und Brandung dafür sorgen, dass am Meer feinste Wassertröpfchen mit der Luft versprüht werden. Und wer am Strand spazieren geht oder dort einfach nur faul rumliegt, atmet die winzigen Salzportionen ein. Im Nasen-Rachen-Raum, der Luftröhre und den tieferen Atemwegen wirken sie desinfizierend. Die Atemwege werden widerstandsfähiger auch gegenüber kommenden Gefahren.

Die Meeresliebe ist noch vergleichsweise jung

Eine Studie der Universität Exeter belegt, dass zumindest in Großbritannien die Menschen umso gesünder waren, je näher sie am Wasser wohnten. Dauerhaft am Meer zu leben, dieses Glück haben natürlich die wenigsten von uns. Aus unserer Region ist man ja immer ein paar Stunden unterwegs zur Küste – aber es lohnt sich! Jedes Mal wieder.