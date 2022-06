Herzlichen Glückwunsch! Campino wird 60

Die ersten Erfolge

Eigentlich heißt er Andreas Frege, wurde am 22. Juni 1962 in Düsseldorf geboren und ist aus der deutschen Musikszene seit vielen Jahren nicht mehr wegzudenken. Im Alter von 20 Jahren, im Jahr 1982, gründete er zusammen mit Andreas von Holst, Andreas Meurer, Michael Breitkopf, Walter Hartung und Trini Trimpop die Punk-Band "Die Toten Hosen". Mit ihrem ersten Album "Opel-Gang" gelang ihnen der Durchbruch in Deutschland. Den endgültigen Erfolg brachte dann ihr Album "Ein kleines bisschen Horrorshow" sechs Jahre später. Hits wie "Tage wie diese", "Bonnie & Clyde" oder "Alles aus Liebe" sollten folgen.

Doch nicht nur musikalisch ist der Sänger unterwegs gewesen. Neben Schauspielrollen in Filmen oder am Theater nimmt er bis heute regelmäßig an Talkshows teil oder wurde sogar schon selbst zum Interviewer, als er beispielsweise für den "Spiegel" Angela Merkel oder für den "Stern" Paul McCartney interviewte.

Was kommt als nächstes?

Bildrechte: imago/Kai Horstmann Auch mit 60 ist bei dem Düsseldorfer noch nicht an Ruhestand zu denken. Die Toten Hosen feiern in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bandjubiläum. Aktuell sind sie in Deutschland für eine Jubiläumstour unterwegs und veröffentlichten bereits im Mai ein Best-Of-Album. Das Album brachte sogar noch einen Rekord mit sich: Die Toten Hosen sind nun die Band mit den meisten Nummer-eins-Alben in den deutschen Charts. Damit übertrumpfen sie hierzulande Bands wie die Beatles, Die Ärzte oder Depeche Mode.