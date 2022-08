Britney Spears begeistert über gemeinsamen Song mit Elton John „Hold Me Closer“

Das poppig-bunte Remake von Elton Johns „Tiny Dancer“ aus den Siebzigern ist für die US-Popsängerin auch ein musikalisches Comeback. „Der erste Song seit sechs Jahren“, schrieb Britney Spears. Am Freitag wurde „Hold Me Closer“ unter anderem auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Elton John veröffentlicht. Der hatte den Song schon am Dienstag bei einem Überraschungsauftritt an der Côte d'Azur in Cannes (Frankreich) vorgestellt. Laut dem Bericht einer französischen Zeitung trat Elton John in einem Szenerestaurant ans Mikro. Er rief „Britney Spears, Elton John, los geht's“ und gab vor einer begeisterten Menge den neuen Titel zum Besten.