30 Tage im Bett für 11.000 Euro

Im All trainieren echte Astronauten, etwa auf der Internationalen Raumstation, nach einem strengen Plan, um ihre Körper so fit wie möglich zu halten. Doch wie lassen sich Probleme noch vermeiden? An solchen Lösungen forscht unter anderem das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln. Und dafür werden regelmäßig Probanden für sogenannte Bettruhestudien gesucht, die zumindest auf den ersten Blick gar nicht wenig Geld dadurch verdienen, dass sie – ebenfalls auf den ersten Blick – nichts tun.