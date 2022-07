Telefon-Abzocke: Betrüger erbeuten fast 300.000 Euro von Hallensern

Die Kriminellen gaben sich am Telefon als Bankmitarbeitende aus und konnten so zweimal 100.000 Euro, einmal 50.000 Euro und 45.000 Euro erbeuten. In einem Fall versuchte eine Frau aus Kabelsketal sich in ihr Onlinekonto einzuloggen. Dass sie dabei offenbar auf einer Fake-Seite gelandet war, merkte sie nicht. Auf dieser Seite hätte sie eine Aktualisierung durchführen sollen. Die Frau brach den Vorgang ab. Kurze Zeit später erhielt sie einen Anruf einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin, die persönliche Daten der Kundin kannte. Die Frau gab Kontodetails heraus und musste später feststellen, dass auf ihrem Konto 50.000 Euro fehlten. Ähnlich verlief der Betrug auch bei einer Hallenserin, die daraufhin mehr als 45.000 Euro verlor.