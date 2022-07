Sommer-Tipps: So haltet ihr eure Beeren frisch

Um Beeren länger frisch zu halten, empfiehlt sich herkömmliche Küchenrolle. Am besten lagert man die Beeren nach dem Einkauf in einer Frischhaltedose aus Plastik. Diese sollte am Boden mit einem Küchentuch ausgelegt werden. Die Beeren dann einfach in die Dose geben. Vorher schon matschige Beeren aussortieren und feuchte Früchte abtupfen, damit sich wenig Flüssigkeit in der Dose ansammelt. Anschließend erneut ein Küchentuch auf alle Beeren legen und ganz wichtig: die Dose nicht verschließen, den Deckel nur drauflegen. Die Küchenrolle sorgt dann dafür, dass die Flüssigkeit aufgesogen wird und die Beeren nicht schimmeln.