Bauen - Wer kann sich das noch leisten?

Wie unangenehm teuer das Leben geworden ist, spürt jeder von uns an der Kasse vom Supermarkt, an der Tankstelle oder jetzt gerade im Urlaub – von der nächsten Strom- oder Gasrechnung ganz zu schweigen. Und doch gibt es eine Gruppe, die von den aktuellen Preisanstiegen besonders stark betroffen ist: Es geht um alle die unter uns, die gerade ein Haus bauen oder renovieren. Laut Statistischem Bundesamt lagen im Mai die Preise für Bauleistungen einschließlich Mehrwertsteuer 17,6 Prozent höher als vor einem Jahr, das war der höchste Anstieg seit 1970 im Westen. Besonders stark war der Preisanstieg bei Metallbau- (23,6 Prozent) und Betonarbeiten (23 Prozent). Unterdurchschnittliche, aber dennoch beachtliche Anstiege gab es bei Erd- (14,8 Prozent) und Mauerarbeiten (12,8 Prozent)

Im Ergebnis bleibt aber: Viele Bauwillige auch bei uns in der Region stoppen ihre geplanten Vorhaben. So berichtet die IHK Erfurt, dass bei ihren Unternehmen Rückgänge vor allem im privaten Sektor deutlich spürbar geworden sind. Die Gemengelage aus vielen Faktoren mache es den potenziellen Bauherren zunehmend schwer, sich den Traum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen: Massiv gestiegene Materialpreise und fehlende Kapazitäten bei Baufirmen, die unter anderem aus dem Fachkräftemangel resultieren , gehören zu den Gründen.

„Wir beobachten erhebliche Bauverzögerungen“, sagt Florian Becker, Geschäftsführer des Bauherren-Schutzbundes in Berlin. „Drei bis vier Monate sind beinahe schon die Regel, aber auch sechs bis zwölf Monate sind nicht außergewöhnlich.“ Das ist ein finanzielles Problem, aber auch ein organisatorisches, etwa wenn die alte Wohnung schon gekündigt ist oder man die Kinder schon am neuen Wohnort in der Schule angemeldet hat.