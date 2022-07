Sächsische Schweiz: Waldbrand unterhalb der Basteibrücke

Laut der Sächsischen wurde Wasser mit Schläuchen über sehr lange Leitungen aus der Elbe gepumpt und so an die Brandherde befördert. Die Brandstellen seien nur fußläufig zu erreichen und das auch nur teilweise. So kam auch die Höhenrettung der Freiwilligen Feuerwehr Heidenau zum Einsatz. Zwei Feuerwehrleute hätten sich bisher verletzt, die Arbeiten werden aber noch voraussichtlich den ganzen Montag andauern. Die Brandursache sei noch nicht bekannt, ebenso wie die tatsächliche Größe der Brandfläche. Sobald das Feuer gedämmt ist, sollen zwei Brandursachenermittler herausfinden, was den Waldbrand ausgelöst hat.