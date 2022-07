Neu ab August: Änderungen bei Arbeitsverträgen und beim Geldanlegen

Die Europäische Zentralbank hat zwar vor kurzem den Leitzins nach vielen Jahren erstmals wieder erhöht. Davon merken private Sparer auf ihren Girokonten und Festgeldkonten aber bisher wenig. Es bleibt dabei: Wer Geld zur Seite legen kann fürs Alter oder eine größere Anschaffung, beschäftigt sich am besten etwas mit ETF-Sparplänen, mit Aktien- oder Rentenfonds. Nur so kann auf lange Sicht mehr aus dem Geld und die aktuell hohe Inflation überhaupt ausgeglichen werden. Der Geld-Ratgeber Finanztip hat dazu Tipps zusammengestellt. Wer sich Rat bei der Bank, bei der Versicherung oder beim Finanzberater holt, muss von ihnen ab dem 2. August auch zu sogenannten „grünen“ oder auch „nachhaltigen“ Geldanlagen beraten werden. Auch das ist eine Vorgabe von der Europäischen Union. So eine Geldanlage kann zum Beispiel ein Aktienfonds sein, der kein Geld in ethisch umstrittene Branchen wie die Produktion von Kriegswaffen oder Tabak investiert. Oder ein ETF-Sparplan, der ausschließlich auf erneuerbare Energien setzt oder auf Unternehmen, die nicht in Billiglohnländern fertigen lassen. Das Thema war in den letzten Jahren zunehmend mehr Sparern wichtig. Christian Klein, der als Professor an der Universität Kassel zum Thema nachhaltige Finanzwirtschaft forscht, sagt: