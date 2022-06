Depeche Mode: Todesursache von Andy Fletcher geklärt

Dann berichten sie auch über die Todesursache des Keyboarders. Nach der medizinischen Untersuchung soll Fletcher eine Aortendissektion am Tag seines Todes erlitten haben. Eine Aortendissektion ist ein Riss an der inneren Schicht der Hauptschlagader. Solch ein Riss kann unvermutet und plötzlich auftreten. Obwohl er noch recht jung war, sei er dementsprechend auf natürliche Weise gestorben.

Auch, dass die Beerdigungszeremonie bereits stattgefunden hat, teilte die Band mit ihren Fans. Am 20. Juni wurde Fletcher in London beigesetzt. "Andy wurde in einem Raum gefeiert, der voll war mit vielen seiner Freunde und seiner Familie, unserer unmittelbaren DM-Familie und so vielen Menschen, die Andys und unser Leben über die Jahre hinweg berührt haben." Ihr Statement beendeten sie mit einem emotionalen Abschied von ihrem Bandmitglied: "Andy, wir werden dich vermissen, aber sicher nicht vergessen. In Liebe, Martin & Dave“