Diese Bedürfnisse haben alte Katzen

Mister Perry, der Besitzer der texanischen Uraltkatzen, so heißt es, soll die Langlebigkeit seiner Tiere mit einer Spezialdiät erreicht haben. Angeblich bestand sie aus Speck, Eiern, Brokkoli und Kaffee mit Sahne . Aber ganz ehrlich: Ob er das wirklich so gefüttert hat und – vor allem – ob die Tiere deswegen so alt geworden sind, das wissen wir nicht. Ihr müsst das auf jeden Fall auch nicht machen.

Um das auch noch mal zu definieren: Zu den Senioren zählt eure Katze ab zehn bis zwölf Jahren Lebensalter. Ihr habt sicher schon bemerkt, dass sie jetzt normalerweise nicht mehr so wild ist wie in ihren Jugendjahren. Vielleicht ist sie auch nicht mehr ganz so gelenkig und springt nicht mehr ganz so hoch wie früher. Gehör und Sehkraft haben womöglich auch ein bisschen nachgelassen. Die Tiere schlafen im Normalfall auch mehr. In manchen Fällen sind sie auch nicht mehr so sauber. Sie putzen sich nicht mehr so gut, weil sie an manche Stellen ihres Körpers schlicht nicht mehr rankommen.