Im Test: Die besten Reisekoffer und nützliches Reisezubehör

Bei der Wahl des Transportmittels kommt es auf drei W´s an: Womit, wohin und wie lange will man reisen? Eine Grundregel lautet, Koffer oder Tasche sollten rund 100 Liter Volumen haben, dann passen Sachen für zwei bis drei Wochen rein. Hartschalenkoffer haben den Vorteil, dass sie sehr robust und damit sicher gegen äußere Einflüsse sind. Gut fürs Flugzeug und für Regionen, in denen es auch mal kräftig regnen kann. Nachteil: Im Auto sind sie eher sperrig und insgesamt schwerer als andere Transportmittel. Weichschalenkoffer sind ähnlich robust, haben oft noch kleine nützliche Außentaschen und lassen sich besser in den Kofferraum knietschen. Nachteil: Die Oberfläche lässt sich schwerer reinigen. Reisetaschen haben die größte Flexibilität beim Verstauen, lassen sich mitunter erweitern und mit Tragegurten teils besser transportieren. Nachteil: Sie haben oft nur zwei Rollen und können so immer nur gezogen werden. Wichtig für alle: Stabile Rollen, die möglichst groß und leise sind.