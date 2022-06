Justin Bieber hat eine Gesichtslähmung - So stehen die Chancen auf Heilung

Die Gesichtslähmung, bei Justin Bieber zum Glück nur halbseitig, kann durch Entzündungen, Viren oder auch mechanische Beschädigungen ausgelöst werden. Bei Justin Bieber ist das sogenannte Ramsay-Hunt-Syndrom die Ursache. Im Kern ist das eine Infektion durch Herpesviren, die das Ohr und den Gesichtsnerv, Nervus Facialis, schädigen kann. Der verläuft unter der Haut hinten aus dem Kopf am Ohr vorbei und verästelt sich so über das Gesicht, dass wir mit ihm die Bewegung von Augenlid, Nase und Lippen steuern können. Ist der Nerv durch Viren oder eine Entzündung beschädigt, haben die Betroffenen im Alltag ziemliche Probleme, so auch Justin Bieber: