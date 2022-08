So kommst du schnell durch das verkehrsreichste Wochenende des Sommers

Besonders betroffen sind u.a. die Strecken Richtung Ostsee und Österreich, also die A9 München – Berlin, aber auch die A2 und A7-Abschnitte Richtung Nordsee.

Hinzu kommt dieses Jahr eine besonders hohe Baustellendichte mit Nadelöhren zum Beispiel auf der A9 bei Münchberg oder Halle. Besonders voll soll es am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag werden. Kleiner Lichtblick: Bis Ende August gilt noch ein LKW-Ferienfahrverbot für Samstag von 7:00 bis 20:00 Uhr.

Das Zauberwort ist Antizyklisch, also dann fahren, wenn die anderen es nicht tun. Früh morgens oder spät abends sind gute Zeiten. Die Ferientage mit den statistisch wenigsten Staus kennt Fabian Magerhans:

Am besten plant man das schon, wenn es geht, bei Buchung der Unterkunft mit ein. Vermieter, die nicht komplett ausgebucht sind, haben in der Regel nichts gegen eine Anreise in der Woche.