Gibt es bei der Arbeit Hitzefrei?

Kein Recht auf Hitzefrei

Tatsächlich findet sich im Arbeitsschutzgesetz keine klare Regelung, dass Angestellte ab einer bestimmten Temperatur nach Hause gehen können. Das stört zum Beispiel Norbert Reuter von der Gewerkschaft Verdi:

Bei extremer Hitze fordern wir längere Pausen oder ein früheres Ende der Arbeit (Hitzefrei), auch wenn darauf kein rechtlicher Anspruch besteht.

Bildrechte: Colourbox.de Wichtig: Wer meint, es ist ihm zu heiß und er geht jetzt einfach, der riskiert eine Abmahnung oder gar eine Kündigung. So ganz ausgesetzt sind wir den hohen Temperaturen aber nicht. Die Arbeitgeber müssen dafür sorgen, dass die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit ihrer Angestellten am Arbeitsplatz nicht gefährdet wird und das drückt sich in konkreten Zahlen aus.

Diese Temperaturgrenzen sind wichtig

Die Arbeitsstättenregel ASR 3.5. schreibt nämlich vor, dass die Firma ab folgenden Temperaturen aktiv werden muss.

26 Grad: Arbeitgeber sollten etwas gegen die Wärme unternehmen. Das können Wärmeschutzfolien, Reflektoren oder auch Rollläden an den Fenstern sein. Auch eine Bürobepflanzung kann für Abkühlung sorgen.



30 Grad: Geht es über diesen Wert, müssen Ventilatoren, Klimaanlagen und ähnliche Geräte für Abkühlung sorgen. Getränke müssen bereitgestellt werden. Gibt es aus formalen Gründen eine Kleiderordnung, kann diese gelockert werden. Für Schutzbekleidung gilt das nicht.



35 Grad: Laut Bundes­anstalt für Arbeits­schutz und Arbeits­medizin ist ein Raum ab diesem Wert zum Arbeiten nicht mehr zumutbar. Der Chef kann seine Angestellten in einem anderen, kühleren Raum arbeiten lassen. Geht das nicht, kann er ihnen auch anbieten, früher oder später zu arbeiten. Die Verlegung der Arbeitszeit muss aber nicht einfach hingenommen werden.

Besonderheiten auf Baustelle und Co.

Bildrechte: IMAGO / Seeliger Zusätzlich zu den hohen Temperaturen kommen bei Jobs auf Baustellen in Parks, dem Wald und anderswo noch Belastungen durch die UV-Strahlung hinzu. Auch hier müssen die Chefs Maßnahmen ergreifen, um den Arbeitsschutz sicherzustellen. Sonnenbrille, Sonnencreme und Kopfbedeckung sollten genauso bereitgestellt werden, wie etwa Sonnensegel, um für Schatten am Arbeitsplatz zu sorgen. Hinzu kommen kühle Getränke, mehr und längere Pausen und möglichst weniger schwere Arbeiten. Außerdem müssen die Vorgesetzten regelmäßig nach dem Wohlbefinden der Mitarbeiter schauen. Auch hier ist eine Verlegung der Arbeitszeiten in kühlere Morgen- oder Abendstunden möglich. Wichtig: Wem durch die Hitze schlecht wird, der sollte sofort zum Arzt.

Hitzefrei im Homeoffice

Bildrechte: dpa Nein, der Chef kann seine Mitarbeiter bei zu großer Hitze im Büro nicht einfach nach Hause schicken und verlangen, dass sie dort weiterarbeiten.

Die Beschäftigten als Maßnahme ins Homeoffice zu schicken, ist bisher noch nicht gesetzlich geregelt.

sagt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Problem: Auch zu Hause müsste sichergestellt sein, dass von den dort herrschenden Temperaturen keine Gefahr für die Angestellten ausgeht. Im Dachgeschoß kann das schwierig werden. Wer Glück hat, bei dem beteiligt sich die Firma an der Anschaffung eines Klimagerätes oder Ventilators. Nachfragen lohnt sich, denn auch im Homeoffice sollen die Angestellten volle Leistung bringen.

Cool down – clever für Abkühlung sorgen